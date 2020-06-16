قومي حقوق الإنسان يطالب بتحقيق أممي في "تعذيب مصريين بليبيا"

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر تعذيب عشرات من العمال المصريين في ليبيا بمدينة ترهونة.

وطالب المجلس، بعثة الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي ترتكب ضد العمال المصريين باعتبارها مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية مكافحة التعذيب والعمل علي تقديم مرتكبي هذه الجرائم الي العدالة حتى لا يفلت مرتكبيها من العقاب.

وأشار المجلس، إلى أنّه يتواصل مع الجهات المعنية في مصر، في مقدمتها وزارة الخارجية وزارة الهجرة، لضمان حماية حقوق المواطنين المصريين والعمل علي إعادتهم سالمين إلى وطنهم.