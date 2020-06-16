فض 5 تجمعات للباعة الجائلين بقرى بلقاس بالدقهلية

تمكنت الأجهزة التنفيذية اليوم الثلاثاء من فض تجمعات للباعة الجائلين في عدد من مناطق مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية.

وقال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، إنه تم فض 5 تجمعات للباعة الجائلين والأسواق اليوم بنطاق المجالس القروية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد عبد العاطي، أن فض تجمعات الباعة الجائلين والأسوق جاء بنطاق الوحدة المحلية بالشوامي وذلك بوجود أشرف السعيد رئيس الوحدة المحلية بالشوامي، وأيضا فض تجمعات سوق قرية "منشأة بسنديلة" بنطاق الوحدة المحلية بالزهراء، وكذلك فض تجمعات الباعة الجائلين والأسواق بنطاق الوحدة المحلية بالستاموني والمعصرة، ومتابعة فض تجمعات الباعة الجائلين والأسواق بنطاق الوحدة المحلية بالحفير والأمل.