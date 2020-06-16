زعيم المعارضة التركية يدين تدخلات أردوغان في ليبيا

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، إصرار نظام العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، على دعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ومحاولته في الوقت نفسه إخفاء الحقائق عن الشعب، رغم أن الجميع داخل تركيا وخارجها يعرفون تحركات النظام هناك.

وقال زعيم المعارضة التركية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، بمقر الحزب، إن أحزاب المعارضة، والجميع في تركيا، يعرفون جيدًا ما يفعله النظام الحاكم في ليبيا، لذلك لا داعي لملاحقة الصحفيين الذين يكتبون عن انتهاكات أردوغان هناك لمجرد إشارتهم لما يعرفه الجميع داخل تركيا وخارجها، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأشار كليتشدار إلى أن الجميع في تركيا بات يعلم أن النظام الحاكم يرسل جنودًا أتراكًا وعناصر من الميليشيات السورية المتطرفة إلى ليبيا، مؤكدًا أن العالم كله يعرف ذلك، فلماذا لا يحق للأتراك أن يعرفوا.

كان رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، قد سبق وأعلن أن تركيا ستواصل بقاءها في ليبيا، بدعوى إرساء دعائم السلام والاستقرار هناك. لكن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أكد أن أردوغان يهدف إلى احتلال ليبيا.

هذا إلى جانب رفض أردوغان، مبادرة "إعلان القاهرة" التي أطلقها رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، التي تنص على وقف إطلاق النار في ليبيا من جميع الأطراف واستكمال الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في ليبيا.

جدير بالذكر أن النظام الإيراني أعلن على لسان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الحليف الأول للرئيس التركي أردوغان، أمس الاثنين، في لقاء مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، تبنيه لممارسات تركيا في البحر المتوسط ومباركته لاحتلال القوات المسلحة التركية للأراضي الليبية.