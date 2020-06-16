جامعة سوهاج تكرم 16 فائزا من مؤتمر شباب الباحثين الخامس

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، 16 فائزًا من أصحاب المراكز الأولى، الفائزين في المؤتمر الخامس لشباب الباحثين، والذي نظمته الجامعة يوم 18 فبراير الماضي.

حضر التكريم الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.

وقال "عزيز"، إن المؤتمر كان له أثر بالغ الأهمية، في تنمية ودعم روح الإبداع لدى شباب الباحثين، تعمل على خلق أفكار لفرق بحثية من جميع التخصصات لتنفيذ الخطة البحثية للجامعة، والمشاركة في حل مشكلات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، ساعد على دخول الجامعة في التصنيفات العالمية وحصولها على مراكز متقدمة في مجالات مختلفة.

وقال الدكتور أحمد سليمان، إن الجوائز تم منحها لعدد 16 باحثًا هم أصحاب المراكز الثلاث الأولى من كل محور من المحاور الأربعة الذي تناولهم المؤتمر، وهم "العلوم الطبية، العلوم الانسانية، العلوم الاساسية والعلوم الهندسية"، بالاضافة إلى تكريم 8 شركات ساهمت في رعاية المؤتمر.