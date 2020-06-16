عمومية النقض توافق على ضم قضاة جدد من الاستئناف والنيابة

عقدت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، اجتماع جمعيتها العمومية العادية برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

ووافقت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، خلال اجتماعها على اختيار قضاة جدد للالتحاق بمحكمة النقض من بين قضاة الإستئناف والنيابة العامة، كما وافقت على تفويض رئيس المحكمة في إدارة شؤونها الفترة القادمة.

وعقد اجتماع قضاة النقض ببهو دار القضاء العالي، حيث استعرض رئيس محكمة النقض خلاله ما قامت به المحكمة طوال العام القضائي الحالي.

وطالب قضاة النقض ببذل الجهد طوال مدة الصيف في إنجاز الطعون لسرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة الناجزة.

وقدمت الجمعية العامة لمحكمة النقض الشكر لرئيس الجمهورية لرعايته للقضاء.

وتم عقد الجمعية العامة لقضاة النقض وفق إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقدم المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي القضاة درع النادي للمستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض تكريما له وألقى كلمة أشار فيها إلى تعاون رئيس النقض واستجابته لما فيه صالح القضاء والقضاة.

حضر الجمعية العمومية لقضاة النقض، نواب رئيس المحكمة وعدد من قياداتها.