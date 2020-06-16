خبير: إنشاء مجمعات صناعية يحقق التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إنشاء المجمعات الصناعية يأتي في إطار حرص الحكومة على الاهتمام بقطاع الصناعة لأنه يعد إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الكثير من فرص العمل الذي يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة.

وقال أبوزيد لـ"الوطن" إن اهتمام الحكومة بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالمرافق والخدمات الاساسية في المحافظات يساهم بشكل كبير فى زيادة جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بما يحقق توافر السلع والمنتجات فى السوق المحلية.

وأضاف أبوزيد أن تعزيز المنتجات في السوق المحلية يؤدي لوجود فائض تتجه به الدولة نحو التصدير، منوها بأن الدولة لديها حرص على زيادة حجم صادراتها والاستفادة من الفرص السانحة امام الاقتصاد فى ظل جائحة كورونا فى التوسع فى الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.