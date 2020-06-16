تصعيد فرنسي يوناني ضد التدخلات التركية في غرب البلقان

ذكرت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، قد اجتمع بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الاثنين، وأن الطرفين اتفقا على إدانة سلوك تركيا العدواني ليبيا، وكذلك ألمحا إلى التدخلات التركية في دول غرب البلقان.

وقالت الصحيفة اليونانية، إن المحادثات ركزت على القضايا الثنائية والأوروبية والإقليمية، وتصدرت التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط قائمة المباحثات، وكذلك شملت مناقشة تداعيات وباء كورونا الاقتصادية على البلدين، وبحث سبل جذب الاستثمارات، في حين تمت مناقشة أزمة الهجرة والآفاق الأوروبية لغرب البلقان، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن دندياس أكد أن العدوان التركي يمثل إهانة لليونان والاتحاد الأوروبي الذي دعا تركيا مراراً إلى احترام القانون الدولي وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.