أمريكا تعلن هوية طيار لقى حتفه في تحطم مقاتلة عسكرية بإنجلترا

قالت القوات الجوية الأمريكية، اليوم، إن قائد المقاتلة الأمريكية الذي لقي حتفه إثر تحطم طائرته قبالة الساحل شمالي إنجلترا، يدعى كينيث ألين ويبلغ من العمر 27 عاما.

وأوضحت القوات الجوية الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الطيار لقى مصرعه في أثناء مهمة تدريب روتينية، مشيرة إلى أن سبب تحطم المقاتلة من طراز "إف-15 سي إيجل" لا يزال قيد التحقيق.

وكان الليفاتنت ألين، من شمال ولاية "يوتا" الأمريكية، متمركزا مع الجناح المقاتل الثامن والأربعون التابع للولايات المتحدة في قاعدة "لاكينهيث" التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية منذ شهر فبراير الماضي.

وعثر على حطام الطائرة في وقت سابق بعد عملية بحث وإنقاذ شارك فيها خفر السواحل البريطاني وقوارب نجاة متمركزة على طول ساحل يوركشاير.