بحد أقصى 50 شخصا.. هونج كونج تسمح بتجمع الأفراد اعتبارا من الجمعة

أعلنت هونج كونج عزمها السماح بتجمع الأفراد على ألا يزيد عددُهم على 50 شخصا وذلك اعتبارا من الجمعة المقبلة.

وقالت صوفيا تشان وزيرة الغذاء والصحة في هونج كونج اليوم، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن المجلس التنفيذي قرر السماح بتجمع ما لا يزيد عن 50 شخصاً فقط وذلك بدءاً من الجمعة المقبلة، وذلك في ظل تخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت تشان، أن الحكومة سوف ترفع الحد الأقصى لعدد العملاء المسموح بهم داخل المطاعم، إلى جانب اتباعهم قواعد معينة من بينها مسافة 1.5 متر على الأقل بين كل طاولة والأخرى.