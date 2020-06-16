المالية: لولا جائحة كورونا لوصل معدل العجز الكلي للنسب الأوروبية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/2021، يكشف عن حجم الإنجاز في ملف السياسية المالية للدولة، فلأول مرة منذ 2008 يبدأ العجز الخاص بالموازنة في الانخفاض، مع الوضع في الاعتبار ّ هذه المؤشرات تمت قبل جائحة كورونا.

وأضاف معيط، ردا على هجوم تكتل 25-30 على المؤشرات المالية للموازنة العامة للدولة بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أنّه لولا جائحة كورونا كانت نسبة الدين العام ستصل لـ83%، ومع ذلك رغم المؤشرات التي وضعتها الموازنة في ظل جائحة كورونا والتي من المتوقع أن يصل خلالها نسبة الدين العام لـ89% فالحكومة ستحقق قيمة قياسية.

وتابع معيط: "الحكومة حققت إنجازا لم تستطيع دولة تحقيقه، تمثل في خفض نسبة الدين خلال 3 سنوات بنسبة 25%، فهذه الحكومة حققت إنجازا في الإصلاح المالي والنقدي والاقتصادي أشاد به العالم، بدليل الإقبال من جانب المستثمرين على السندات المالية المصرية".

وأتمّ وزير المالية حديثه، قائلا إنّه لولا جائحة كورونا لوصل معدل العجز الكلي للنسب الموجودة بالدول الأوروبية، ولولا الإصلاح الاقتصادي لما استطاع الجنيه المصري الصمود في وجه هذه الجائحة، بدليل تثبيت المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني لمصر رغم خفضه لدول كثيرة جدا، ومع ذلك فالحكومة لديها برامج للعودة لصدارة دول العالم في النمو والعجز الكلي بمجرد انتهاء أزمة كورونا.