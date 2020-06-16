رغم التحذيرات.. إقامة سوق الثلاثاء بحوش عيسى بالبحيرة

لم يلتفتوا للتحذيرات التى أطلقتها الحكومة، وضربوا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عرض الحائط، وأصروا على إقامة سوق الثلاثاء بمدينة حوش عيسى، بالبحيرة، معرضين أنفسهم وأسرهم والمحيطين بهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فى الوقت الذى غفلت فيه الوحدة المحلية عن السيطرة على الباعة بالسوق.

وشهد مركز حوش عيسى زحامًا شديدًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بمقر سوق الثلاثاء والمنطقة المحيطة به، بعدما افترش الباعة أرض السوق بقرية توفيق الحكيم بأبوطالب، رغم التحذير من التجمعات داخل الأسواق، لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستنكر أهالى حوش عيسى تجمعات المواطنين داخل السوق، وطالبوا بفرض رقابة أكثر على الأسواق الأسبوعية، التى غالبا ما تشهد زحامًا من المواطنين، فى الوقت الذى يتخلى فيه رواد السوق عن تطبيق الإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامة والقفاز الواقى وتطبيق التباعد الاجتماعى، ما يعرضهم للخطر والإصابة بالفيروسات.

وتجاهل الباعة بسوق الثلاثاء بحوش عيسى، قرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإلغاء الأسواق العشوائية التى تقام أسبوعيا داخل القرى والمراكز، للحد من انتشار فيروس كورونا، وقيامهم بإقامة السوق ضاربين بالقرار عرض الحائط وغلق الشارع.