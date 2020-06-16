لجنة أزمة كورونا تتابع سير العمل بمخازن مديرية الصحة بالسويس

تابعت اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس بجولة داخل مخازن بمديرية الصحة بالسويس لمتابعة سير العمل بها.

قامت اللجنة بزيارة إلى مخازن مديرية الصحة للتأكيد على توفير العلاج توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة واتباع الأسلوب الأمثل لتوزيعها على الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفى في موعدها لضمان سير العمل بمستشفيات السويس العامة.

جاء ذلك بحضور العميد إيهاب سراج الدين، رئيس حي الأربعين والعميد محمود طلحة مدير الرقابة الجنائية بمديرية أمن السويس والدكتور أحمد المرسي وكيل مديرية الصحة والدكتور آسر حسن البنا مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة والضبع ناشد مدير الازمات بالمحافظة وممثلا عن الأمن الوطني.