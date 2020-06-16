الأعلى للإعلام يقدم بلاغين للنائب العام ضد قناة النهار وسميرة الدغيدي

أرسل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس اللأعلى لتنظيم الإعلام، خطابا إلى المستشار النائب العام يتضمن بلاغا ضد علاء الكحكي رئيس مجلس ادارة شركة ترنتا للانتاج الفني والتوزيع المالكه لقنوات النهار ورئيس مجلس اداره شركة ميديا لاين.

وقال المجلس في بلاغه إن " الكحكي قد اشترك في جريمه تضليل وخداع المشاهدين والتدليس عليهم بعرض محتوي مدفوع الاجر لغير الاطباء وأيضا لغير المؤهلين للتحدث في الشأن الطبي والصحي مقابل اموال للترويج لمنتجات مجهولة المصدر وهو مايمثل جريمه نصب واحتيال".

وأكد مصدر مسؤل بالمجلس في تصريح للوطن أن قرار احاله الكحكي للنيابة العامة يحتوي علي وقائع عديده لعمليات خداع المشاهدين ومخالفات القناة للقانون وقرارات المجلس وأشار المصدر الي إرفاق المستندات التي توكد صحة البلاغ.

وأشار المصدر إلى تقديم المجلس بلاغا الي النيابه العامه ضد سميرهدة الدغيدي مالكة شركة ميديا ابل، وأشار المصدر الي أن الشركة المذكورة "متخصصة في إنتاج المحتوي الطبي الذي يتضمن تدليسا وخداع للمشاهدين يعرض صحتهم للخطر".