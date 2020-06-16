الحكومة اليونانية تعيد النظر في فتح معابرها الحدودية بسبب كورونا

ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، بأن ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في عدة دول مجاورة دفعت الحكومة اليونانية إلى إعادة النظر في خطتها لإعادة فتح حدودها الشمالية أمام السياح القادمين من بلدان منطقة البلقان.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من بين 14 معبرًا حدوديًا يمتد من منطقة إبيروس غرب اليونان إلى نهر إيفروس شرق البلاد، سمحت اليونان فقط بفتح الحدود التي تربطها ببلغاريا لعبور السيارات والمقطورات.

وبحسب الصحيفة، أعلنت جمهورية مقدونيا الشمالية أمس أنه تم تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت ألبانيا اكتشاف 69 إصابة جديدة بالفيروس في حين سجلت صربيا 57 إصابة وتركيا 30 إصابة جديدة.

ووأوضحت أنه في ضوء هذه التطورات، قررت الحكومة تأجيل فتح المعابر الحدودية حتى 30 يونيو الجاري لتعيد السلطات الصحية تقييم التطورات الأخيرة.

يذكر أن اليونان أعادت فتح مطاراتها الرئيسية للمزيد من رحلات الطيران أمس سعيًا إلى إنعاش قطاع السياحة لديها بعد مرور ثلاثة أشهر من الإغلاق.