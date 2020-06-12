ارتفاع إصابات كورونا في اليونان إلى 3108 حالات

سجلت اليونان، اليوم، 21 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3108 حالات، فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم وظل عدد الوفيات عند 183 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان، أن من بين الإصابات 694 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1768 حالة نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين باليونان ويشكل الرجال منهم نسبة 55%.

وقالت المنظمة، إن 14 مصابا بينهم 6 نساء يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة في حين تم شفاء 116 مصابا من الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

من جانبه، أعلن وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس، اليوم، أن بلاده ستفتح جميع مطاراتها أمام الرحلات الدولية من الخارج في الأول من يوليو المقبل.

وقال ثيوهاريس، إن القيود المفروضة على الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا وهولندا وإسبانيا سترفع الاثنين المقبل لكن سيسمح بالرحلات الأولى بالهبوط فقط في مطاري أثينا وثيسالونيكي شمال اليونان.