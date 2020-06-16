 "سد النهضة وليبيا".. الأعلى للإعلام يلزم الوسائل بنشر البيانات الرسمية

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بكل صورها وأشكالها بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع فى ليبيا وسد النهضة ومواجهة الإرهاب.

كما اكد المجلس في بيان له أيضاً ضرورة الالتزام بالبيانات الصادره عن وزارة الصحة بشأن الحرب ضد فيروس كورونا، مشددا على ضرورة عدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية فى هذه الظروف الصعبة .

وفيما يلي نص البيان:

تمر البلاد بمنعطف خطير وتحديات جسام فى هذه المرحلة الحساسة تتعلق بأمن البلاد القومى .. وتتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية ..

ونظراً لأهمية الإعلام والصحافة فى تشكيل الوعى العام وإمداده بالحقائق لإدراكه بمدى خطورة الوضع .. فإنه يجب على الإعلام والصحافة أن تكون فى مقدمة الصفوف .. ولذلك يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بكل صورها وأشكالها بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع فى ليبيا وسد النهضة والعمليات الحربية التى تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة فى سيناء ضد الإرهاب وتؤكد أيضاً ضرورة الالتزام بالبيانات الصادره عن وزارة الصحة بشأن الحرب ضد الفيروس اللعين كورونا..ونؤكد على ضرورة عدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية فى هذه الظروف الصعبة .

كما يؤكد المجلس على ضرورة التزام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي بعدم نشر او بث أى مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطنى وترابط أبنائه.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أنه سوف يتخذ الإجراءات التى كفلها له القانون ضد المخالفين وضد أى محاولة للعبث بمقدرات الأمة بتوقيع أقصى العقوبات والإحالة للنائب العام.