وكيل النواب: موازنة 2020/2021 موازنة حرب.. وندعم السيسي في "سد النهضة"

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنّ الموازنة العامة الجديدة، موازنة حرب في ظل أزمة كورونا والظروف التي تواجهها مصر.

وطالب وهدان، الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بمناقشة الموازنة الجديدة للدولة 2020/2021 اليوم، بزيادة موازنة الصحة والتعليم وتشجيع التعليم عن بعد، وعرض خريطة ورؤية واضحة لإصلاح السياحة والتوسع في جذب الاستثمارات، والعمل على سرعة دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستمرار دعم العمالة الموسمية.

وتابع وهدان: "نحن في حزب الوفد نجدد ونفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي، وما يتخذه من قرارات في ليبيا أو ما يخص سد النهضة".