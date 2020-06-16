غدا.. "العربية للتنمية" تعقد لقاء حول تأثير كورونا على الاقتصاد

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، اللقاء التفاعلي عن بُعد تحت عنوان "تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، غدا، الموافق 17 يونيو 2020، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويأتي الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، كمتحدث رئيسي خلال اللقاء، وذلك بغرض استعراض الآثار المترتبة على الاقتصاد العالمي وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل جائحة كورونا، وسبل التعامل الفعّال مع هذه الأزمة.

وسيتناول اللقاء عددا من المحاور أهمها: "مدى تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وفرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه استراتيجيات التنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا، والاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول العربية – خارطة جديدة".

وسيدير الحوار كل من الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والسفير الصادق الفقيه الأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي، سفير جمهورية السودان سابقاً لدى العديد من الدول العربية والإفريقية.