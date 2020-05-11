"العربية للتنمية الإدارية" تناقش تداعيات أزمة كورونا على العقود بعد غد

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ندوة تفاعلية عن بعد Online بعنوان "مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد"، وذلك بعد غد الأربعاء 13 مايو 2020، الساعة الواحدة ظهراً – بتوقيت القاهرة.

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة تناقش الندوة التحديات التي تواجه البيئة الرياضية بما تشتمل عليه من أندية واتحادات في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وقد انعكست هذه التحديات على انعقاد منافسات البيئة الرياضية بكل مستوياتها، وكذلك بالنسبة للعقود الرياضية المبرمة بكافة صورها.

وجرى تأجيل كل المنافسات الدولية والقارية والمحلية وتعليق الأنشطة الرياضية بكل صورها، كذلك فرضت هذه الأزمة العديد من الإشكاليات حول مستقبل العقود المبرمة في البيئة الرياضية سواء عقود الرعاية أو عقود احتراف اللاعبين في الأندية الرياضية، إضافة إلى عقود العاملين من غير اللاعبين بالهيئات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بالمراكز القانونية لأطراف العقود، وما يترتب عليها من التزامات مالية قد تحتاج لإعادة التوازن العقدي، في ضوء التكييف القانوني للجائحة.

وتناقش الندوة تلك التحديات مع بحث الإشكاليات المتعلقة بمستقبل الأنشطة الرياضية بكافة جوانبها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مواصلة مسيرة التعاون بين المنظمة واللجنة بعد النجاحات التي حققها المؤتمر العربي للرياضة والقانون الذي عقد في مارس 2020 بالقاهرة.

ويرأس الندوة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

ومن أبرز المتحدثين في الندوة من القاهرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة راعي الندوة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس لجان دول البحر المتوسط الأولمبية رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للفروسية.