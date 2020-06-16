موظف يتهم طبيبا بالتسبب في بتر العضو الذكري لابنه بطوخ

اتهم موظف طبيبا بالتسبب في بتر العضو الذكري لنجله البالغ من العمر شهرين، أثناء إجراء عملية "طهارة" باستخدام الليزر، وذلك في محضر حمل رقم 11517 جنح طوخ، بينما تولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من "س.م.س"، موظف، يتهم الطبيب "ع.ح"، 65 عاما، بالتسبب في بتر العضو الذكري لنجله أثناء إجراء عملية طهارة باستخدام الليزر.

وكشفت تحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث طوخ والنقيب حسام الحسيني معاون المباحث، أن الطبيب أجرى عملية طهارة للطفل وشقيقه، الأول بالطريقة المعتادة والآخر باستخدام الليزر، ما تسبب في بتر العضو الذكري للمجني عليه كاملا وإصابته بنزيف شديد.

جرى نقل الطفل لمستشفى الأطفال التخصصي في بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.