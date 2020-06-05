ضابط صاعقة يتحدى الإعاقة: شاركت في بطولات عالمية بعد بتر قدمي

كشف الملازم أحمد عبد اللطيف ضابط الصاعقة، تفاصيل إصابته ونجاحه في التغلب على محنته، موضحا أنه أجرى 5 عمليات خلال تواجده بالعناية المركزة، لإنقاذ قدمه.

وأوضح عبد اللطيف، خلال لقائه مع برنامج "احلم" المذاع عبر فضائية "on": "بعد هذه العمليات قرر الأطباء بتر القدم، لعدم قدرتي على تحمل الآلام.. كان أصعب حاجة عليّ أن رجلي تبقى موجودة ويتعملها بتر، إضافة إلى نظرة الحزن اللي كنت بشوفها في اللي يعرفوني".

وأوضح أنه بعد 6 أشهر من بتر قدمه عاد لتدريبات لعبة الملاحة البحرية، معقبا: "بعد 6 شهور قدرت أروح بطولة العالم لمتحدي الإعاقة في السويد، وبعدها رجعت إلى المستشفى لاستكمال العمليات".