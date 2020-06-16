ضبط تهريب سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم بمنفذ الجميل الجمركي

تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بحوزة أحد الركاب المغادرين بمنفذ الجميل الجمركى.

كانت إخبارية مشتركة وردت إلى المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد برئاسة علاء السيد بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية برئاسة حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية وإدارة أمن الموانئ ببورسعيد تفيد بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين بمنفذ الجميل الجمركي وبتفتيش السيارات الأجرة تم الإشتباه فى الأغراض الشخصية الخاصة بالمدعو "م . ع . ا".

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من "إبراهيم أبو بكر مدير إدارة والسيد نوفل مدير وردية وطارق أبو زيد رئيس اجراءات والسادات طاهر وأحمد عزت مكافحة التهرب فتبين وجود 100 مائة قاروصة سجائر بفم فلتر ماركة STRAND-king size + ماركة KARELIA ROGALوذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبلغت القيمة الجمركية 64 ألف و 980 جنيه .وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة 27 ألف و 471 جنيه.

وقرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29395 لسنة 2020 والتحفظ علي المضبوطات.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ويسرى رجب رئيس قطاع المنطقة الشرقية الجمركية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.