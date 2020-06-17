نجوم مسرح "إعلام القاهرة" بالتسعينات في فيلم "شارع السلام"

طرح المخرج محمود مصطفى، الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الروائي القصير "شارع السلام"، تمهيدا لمشاركته في أكثر من مسابقة محلية وعالمية للأفلام الروائية القصيرة، ثم عرضه عبر المنصات المختلفة.

ويمثل فيلم "شارع السلام" لقاء العودة بين ثلاثة من أبرز نجوم مسرح كلية الإعلام في التسعينات من القرن الماضي، وهي المرحلة الذهبية لواحد من أشهر فرق الهواة في المسرح الجامعي، وقد تخرج منه (ومن الكلية) في هذا الجيل نجوماً شقوا طريقهم إلى الصفوف الأولى في التمثيل ومنهم منى زكي ومصطفى شعبان، وغيرهم من الأسماء التي لمعت في عالم الفن والميديا وبينهم أبطال الفيلم الثلاثة، وهم علاء الدخاخني والذي يعيش في لندن ويعمل مراسلا تلفزيونيا في وكالة (AP)، والمخرج في قناة dmc محمد مصطفى والسيناريست محمد أبو شامة، ويشاركهم ثلاثة من الممثلين الهواة وهم إبراهيم البيه ومريم حاتم وحسين الجداوي.

يمثل "شارع السلام" الفيلم الثاني لمخرجه محمود مصطفى بعد "كوابيس منتصف العمر"، سبقهما أكثر من عمل مسرحي، وقد أهدى المخرج فيلمه للفنان الراحل عمر الشيخ المخرج التلفزيوني والمسرحي المتميز الذي اختطفه الموت في سن مبكرة بعد رحلة قاسية مع المرض، وقد عمل معه محمود مصطفى مساعدا للإخراج في أكثر من عمل مسرحي في كلية الإعلام.

يذكر أن فريق مسرح كلية الإعلام قدم عدة عروض مسرحية واعدة في التسعينات من القرن الماضي وجمع في كواليسه عشرات المواهب في التمثيل والتأليف والإخراج المسرحي، وحصد العديد من الجوائز في مهرجانات جامعة القاهرة للمسرح، كان أهمها درع جامعة القاهرة لأحسن عرض مسرحي وكان من نصيب مسرحية "مصر ليل خارجي" من تأليف محمد مصطفى أبو شامة وإخراج عمر الشيخ وبطولة علاء الدخاخني.

وتتأهب أسرة الفيلم لعرضه خلال الشهر المقبل، والذي يحكي بحسب مؤلفه محمد أبو شامة في بيان: "قصة حياة مواطن مصري عادي يسكن في "شارع السلام"، نختزل 40 عام من عمره في فيلم لا تتجاوز مدته 30 دقيقة، عبر محطات مثيرة في حياته البسيطة التقطناها من خلال علاقته مع أشهر حلاق في حي روض الفرج.. الشبراوي.. القاهري".