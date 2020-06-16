النائب عماد محروس يطالب بزيادة الدعم الموجه للطبقة المتوسطة

وصف النائب عماد محروس عضو مجلس النواب، المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة 2020 /2021 للفقراء والغلابة بالمنعدمة، مشيرا إلى إن ما تم تخصيصة لمعاش تكافل وكرامة والمخصص للأسر التي تعيش تحت خط الفقر 19 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضي بنحو نصف مليار جنيه وهي الزيادة التي نراها معدومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021.

وشدد على ضرورة زيادة الدعم الموجة للطبقات المتوسطة ومن يحصلون على معاشات التضامن الاجتماعي، وخاصة تكافل وكرامة "الناس الغلابة"، أسوة بما تم زيادتة من دعم مادي للعاملين بالدولة.

جاء ذلك في الوقت الذي أشاد فية النائب بأداء الحكومة في مواجهة جانحة كورونا التي أثرت بشكل كبير بصورة سلبية على اقتصاديات العديد من دول العالم.

وقال لقد نجحت الحكومة في عدم وقوع الاقتصاد المصري، نظرا لوجود العديد من الكفاءت والقيادات التي أدارت الأزمة باحترافية كبيرة، ولولاهم كانت مصر في مكان آخر.