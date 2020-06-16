اهالي بني سويف يشعرون بهزة أرضية

أكد عدد من أهالي وسكان محافظة بني سويف حدوث هزة أرضية، حيث شعر بها سكان الأدوار العليا، واستمرت الهزة الأرضية لعدة ثوان.

وشعر عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من المحافظة بحدوث الهزة الأرضية لبعض ثوان دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وسجل عدد من الأهالي علي صفحات التواصل الإجتماعي "فيس بوك" شعورهم بالهزة الأرضية والتي لم تكن بالقليلة.

كانت الشبكة القومية للزلازل، قد سجلت مساء اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر شعر بها سكان عدة مدن بالبحر الأحمر ومدن الصعيد.