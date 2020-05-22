وفد رسمي من محافظة بني سويف يزور أسر 95 شهيدا لتقديم التهنئة بالعيد

بعلبة كعك وبسكويت.. وفد رسمي لتهنئة اسر شهداء الجيش والشرطة ببني سويفبالعيد

قدم وفد رسمي من محافظة بني سويف، التهنئة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، وقدم الوفد الهدايا والكعك والبسكويت لأسر الشهداء البالغ عددهم 95 شهيدا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ يناير 2011 وحتى اليوم.

وضم الوفد كلا من عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، وشيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، حيث نقلوا تحيات وتهنئة محافظ بني سويف، واستفسروا عن أحوال هذه الأسر المعيشية وظرفهم الاجتماعية والصحية . وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية توفير الرعاية والمواساة الدائمة لأسر وأبناء شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة من خلال الاطلاع والمتابعة المستمرة لأحوالهم كنوع من رد الجميل لشهداء مصر الأبطال الذين جادوا بأغلى ما يملكون دفاعا عن تراب الوطن ومقدساته.

وقد تم تشكيل فرق عمل من المحافظة والوحدات المحلية ومكتب المستشار العسكري ومديرية الأمن والجهات المعنية بأسر الشهداء، وتم وضع جدول زمني للمرور على كافة أسر شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة ممن استشهدوا منذ عام 2011 وحتى اليوم ، حيث يتم تقديم التهنئة بالعيد مع هدية رمزية "علبة كعك وبسكوت" لإدخال الفرحة والسرور على نفوس أهالي وذوي الشهداء خاصة الأطفال، والتأكيد على أن دولتهم بقيادتها السياسية وشعبها وحكومتها لن تنسى تضحيات أبنائها الأبرار في سبيل أمانها وأمنها ورفعتها والحفاظ على مقدراتها.