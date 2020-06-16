الرابطة الأوربية: الحديث عن موجة ثانية من كورونا هدفه سياسي واقتصادي

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية، أن الشعب الإيطالي خرج للعمل بعد الوصول للمرحلة الثالثة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال عودة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن أعداد الموجودين في غرف الرعاية المركزة قل بشكل كبير بعد تعافي 90% من الموجودين في غرف العناية المركزة في إيطاليا.

وعلق عودة على ظهور بعض الحالات في بعض الدول الأوربية بعد انخفاض عدد الإصابات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن ذلك حدث بسبب فتح الحدود وانتقال الناس بين المدن، مشيرًا إلى أن الحديث عن الموجة التانية معتبرًا أن له أهداف سياسية واقتصادية.