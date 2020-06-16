علي عبدالعال يشيد بجهود هيئة الشراء الموحد في مواجهة كورونا: فكرة عبقرية

أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أهمية الجهود التي تبذلها هيئٔة الشراء الموحد، في توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا .

وقال "عبدالعال"، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة للدولة: "هناك رجال يعملون في صمت وهم رجال هيئة الشراء الموحد التي أراها كانت فكرة عبقرية في إنشائها، وهم يبذلون جهودا كبيرة في توفير احتياجات الدولة الطبية".

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، باعداد الحكومة لبرنامج وطني يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحي في مصر وبالأخص بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأٔساس في نجاح أى نظام صحي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.