رئيس النواب يؤكد ضرورة الغطاء الدستوري لموازنة البرامج والأداء

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك إحدى الدول التي أخذت بنظام البرامج والأداء في إعداد موازنتها لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة فلجأت إلى موازنة الأبواب، مضيفا: "المشكلة الأساسية ليست في النظام بقدر عبقرية الإدارة لموازنة الدولة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021.

وأضاف عبدالعال، أن موازنة الأبواب هل تمنع أن يكون هناك مؤشرات برامج وأداء، الإجابة "لأ"، لكن لابد من ترجمة ذلك بشكل دستوري، حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية.

وتعقيبا على حديث أحد النواب عن تأخر مصر في الأنظمة الحديثة في إعداد الموازنة، أكد حسين عيسى عدم صحة ذلك، موضحا أن موازنة البرامج والأداء هي حديثة عالميا، ومصر كانت هناك محاولة لتطبيقها في 2004 لكنها باءت بالفشل، إلا أن لجنة الخطة والموازنة وضعت على كاهلها منذ الفصل التشريعي مهمة هذا الأمر، وتبنت موازنة البرامج والأداء منذ العام المالي 2017/2018.

وأضاف عيسى، أن هناك 33 وزارة حاليا تطبق موازنة البرامج والأداء، ووصلنا إلى مرحلة عالية من التطبيق، حتى أن البعثات الدولية المتخصصة أشادت بما قامت به مصر، وذكرت أننا نسير بخطى أسرع مما متبع.

وتوقع عيسى، أن يتم تعميم منظومة البرامج والأداء في الدولة بشكل متكامل خلال فترة قصيرة، مع الاحتفاظ بموازنة الأبواب منعا لوجود تعارض دستوري، لكنها ستكون مهمه لضبط الأنفاق، وتحقيق الترشيد.