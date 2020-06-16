الصين ترفع حالة طوارئ الصحة العامة بعد تسجيل حالات جديدة بكورونا

أعلنت سلطات العاصمة الصينية "بكين"، اليوم، رفع الاستجابة الطارئة للصحة العامة المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من المستوى الثالث إلى الثاني، بعد تسجيل حالات إصابة بعدوى محلية منذ الخميس الماضي بعد 56 يوما بدون إصابات.

وقال نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين تشن باي - في مؤتمر صحفي مساء اليوم - إنه سيتم تنفيذ الإغلاق التام للمناطق المصنفة على أنها ذات مستوى مخاطر مرتفعة، فيما يحظر على الأشخاص الذين زاروا مؤخرا "سوق شينفادي"، أكبر سوق لتجارة الجملة للفواكه والخضروات واللحوم في بكين والمرتبطة به غالبية الإصابات الأخيرة، ويعيشون في مناطق مصنفة متوسطة وعالية الخطورة، مغادرة بكين.

وأضاف "باي" أنه لا توجد حاليا حاجة لوقف الإنتاج أو إغلاق الأعمال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتعين تشجيع العمل المرن مثل العمل عن بعد والعمل خارج أوقات الذروة.

من جهتها، قررت لجنة التعليم ببكين تعليق الدراسة للطلبة في المدارس الابتدائية.