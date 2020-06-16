الصين: وضع فيروس كورونا في بكين أصبح "خطير جدا"

حذرت بلدية بكين، اليوم الثلاثاء، من أن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد في العاصمة الصينية، أصبح خطير جدًا، بعدما تم تسجيل 40 إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيس، منهم 27 إصابة في بكين، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وتواجه المدينة تفشيًا جديدًا للوباء، والذي يعتقد أنه نشأ في سوق لبيع المواد الغذائية، ما خلق موجة واسعة من القلق، حول انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا في البلاد.

ووصل العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين إلى 83221، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة وفاة.

وتأتي عودة فيروس كورونا من جديد، بعد ما يقرب من شهرين من عدم تسجيل إصابات جديدة، والتي تم ربطها بأكبر سوق للمواد الغذائية بالجملة في آسيا.