حزب العدل: يجب توطين التنمية لا مركزيا لتلبية احتياجات المحافظات

قال عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن تداعيات أزمة فيروس كورونا تفرض على مصر إعادة النظر فى مجمل السياسات العامة، ما جعل الحكومة تتجه نحو منح أولوية للنهوض بكل القطاعات الاقتصادية وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لدفع عجلة الإنتاج.

وأضاف إمام لـ"الوطن"، أن إنشاء مجمعات صناعية يوفر فرص العمل، ويجب التوسع في مشروعات المدن المستدامة، وتوطين التنمية لا مركزيا بالشكل الذى يمكن كل قرية أو مدينة صغيرة من تلبية الحد الأدنى من الأمور الحياتية، وإعادة تقييم المحافظات حسب أنشتطها.

وتابع أن هناك ضرورة لوضع أولوية للنهوض بالقطاعات التى تعمل كمانع إقتصادى وإجتماعى مثل الاستثمار فى الصحة والتعليم والبنية التحتية ومكافحة الفقر، وتوطين الإستثمار فى التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة.