خبير: قانون المشروعات الصغيرة يدفع عجلة التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، أن قانون المشروعات الصغيرة سيكون له دور فعال في الحد من أزمة البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وقال أبو زيد لـ"الوطن"، إن المميزات المالية والفنية والتدريبية والتسويقية الذي يتضمنها القانون محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتحويلها إلى القطاع الرسمي، كما أنها تشجع أصحاب المشروعات القائمة لمساعدتهم على التوسع والتطوير وزيادة التشغيل.

وأشار إلى أن هذا القانون يزيد الفرص الاستثمارية من خلال الحوافز المالية وغير المالية التي يتضمنها ويساعد الشباب على تنفيذ مشروعات جديدة مما يساهم في التوسع في عملية الإنتاج والتصدير.