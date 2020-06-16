نائب رئيس الدستورية السابق: اعتراضات على تخصيص 10% من المقاعد للمرأة

أكد المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق أن هناك اعتراضات على تخصيص نسبة 10% من القوائم الانتخابية للمرأة.

وقال الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك مطالبات بزيادة هذه النسبة ليكون هناك تمثيل عادل للمرأة في المجالس النيابية.

وأشار إلى أن مجلس النواب وافق على قانون مجلس النواب والشيوخ لافتًا أن هناك مطالبات بزيادة نسبة المرأة لتستطيع التعبير عن وجهة نظرها.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون مجلس الشيوخ، وأحاله إلى مجلس الدولة، للمراجعة.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.