نقل النواب: مجلس الشيوخ سيكون إضافة للتجربة الديمقراطية المصرية

قال هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنّ مصر تعيش تجربة ديمقراطية أصيلة، وأنّها بمختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيدية تسطر فصلا رائدا في تاريخ الوطن.

ولفت في بيان عنه، إلى موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة رقم 2 من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتي تنص على النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بالجمع بين النظام الفردي والقائمة، ليكون 100 مقعد بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة المغلقة.

ولفت إلى الدور المرتقب لمجلس الشيوخ في الفترة المقبلة، وحاجة الوطن لدراسة وسن الكثير من التشريعات والقوانين التي تناسب عظم وتحديات المرحلة الراهنة.

وأكد أنّ انتخاب مجلس الشيوخ المقبل،سيكون إضافة للتجربة الديمقراطية في مصر بعد ثورة 30 يونيو العظيمة، والتي استعادت الوطن مرة أخرى من حضن الإرهابيين والجماعة الإخوانية الضالة، موضحا أنّ 2021 سيشهد فعاليات انتخابية وتشريعية مهمة للغاية وعلى المستويات كافة.