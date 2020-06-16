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الإفتاء: بعض الملحدين مرضى نفسيا ويجب علاجهم

كتب:

عبدالوهاب عيسي
08:06 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 

أكدت دار الإفتاء أن الإلحاد ظاهرة تحتاج إلى العلاج من قبل المتخصصين، حيث إن الملحدين ليسوا على درجة واحدة من الإلحاد، فالبعض منهم يكون لديه مشكلة معينة ولكنها يسيرة وبمجرد النقاش العلمي معه من قبل المتخصصين وإزالة اللبس في الفهم الموجود لديه يرجع عن أفكاره.

واضافت في تدوينة لها حسابها بالفيس بوك، والبعض منهم يكون عنده مرض نفسي وهذا لا بد من إحالته مباشرة إلى الأطباء النفسيين لعلاجه، والبعض لديه فكر وعلم ويحتاج إلى مناقشة علمية هادئة قد تستمر لفترة طويلة من الزمان حتى يصل في النهاية إلى الحق والحقيقة.