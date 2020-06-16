الصحة تحذر من "ديكساميثازون" لمصابي كورونا: لا يستخدم بالمنزل

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن بريطانيا تتحدث اليوم عن عقار "ديكساميثازون" لمصابي كورونا في الحالات المتوسطة وليست الحالات البسيطة، والحالات المتوسطة لاتعالج إلا للمستشفيات في مصر، وهذا العلاج لايتم تناوله في المنزل.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هذا العلاج إذا استخدم بطريقة خاطئة سيكون أضراره أكبر من فوائده، ولذلك لايجب تخزينه في المنازل.

وتابع حسني أن الدواء الذي توصلت له بريطانيا، اليوم، هو معلن عنه من وزارة الصحة المصرية على الموقع الرسمي، وهو ليس حكرا على وزارة الصحة المصرية، وهو بروتوكول لكل أطباء مصر.