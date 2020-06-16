كورونافاك.. حلم صيني جديد لمواجهة كورونا: التجربة الأخيرة

بارقة أمل جديدة بالصين للقضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تجري شركة "سينوفاك" الصينية، تجربتها الثالثة والأخيرة على دواء أظهرت البيانات الأولية في استجابة الأجسام المضادة لأكثر من 90% من المرضى عند تجربة الجرعة عليهم لمدة أسبوعين.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" أن الشركة الصينية الموجودة بمدينة بكين، أعلنت عن بيانات مبكرة إيجابية للتجارب البشرية للقاح المحتمل، والذي أسمته "CoronaVac"، لافتة إلى أن تحصينها آمن وقادر على إحداث استجابة مناعية، فضلا عن عدم ظهور آثار جانبية شديدة.

التجارب الصينية على اللقاح

التجربة البشرية على اللقاح الصيني، أجريت في مركز مقاطعة جيانجسو لمكافحة الأمراض والوقاية منها في شرق الصين، كانت عشوائية وتلقى 743 مشاركًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا جرعات من اللقاح الجديد ودواء وهمي آخر على جدولين، من هذا المجموع.

وقال متحدث باسم الشركة، إن مجموعة أخرى في الدراسة ستُعطي الحقن على فترة 28 يومًا لمعرفة ما إذا كان ذلك أكثر فعالية، مضيفا: "أظهرت دراستنا للمرحلة الأولى والثانية أن اللقاح الذي يجري عليه التجارب آمن ويمكن أن يحفز الاستجابة المناعية، والنتائج مشجعة".

ولفت إلى أن شركة سنوفاك الصينية بدأت في بناء منشأة تصنيع للاستعداد للبدء في صنع جرعات إذا أظهرت تجارب أخرى النجاح وإذا تمت الموافقة على اللقاح، مضيفا: "كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى، نحن ملتزمون بتطوير CoronaVac للاستخدام العالمي كجزء من مهمتنا في توفير اللقاحات للقضاء على الأمراض البشرية".

ما هو الدواء الجديد؟

هو لقاح صنعته الشركة الصينية خصيصا للفيروس، حيث إنه يعتبر سلالة ميتة من كورونا، حيث لم ترصد الشركة على من تلقوا اللقاح على مدى أسبوعين أي أعراض جانبية سيئة، حيث تم توليد أجسام مضادة محايدة، لذلك جرى بالفعل إنتاج وتعبئة آلاف العينات من اللقاح، وهو عبارة عن مصل في علبة بيضاء وبرتقالية مزينة باسم "كورونافاك"، حيث أعلن المختبر استعداده لتقديم 100 مليون جرعة سنويا لمكافحة الفيروس.

وتستعد الشركة الصينية لتقديم نتائج المرحلة الثانية وخطط تجارب المرحلة الثالثة قريبًا إلى الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين بالإضافة إلى تطبيقات تجارب المرحلة الثالثة في الدول الدولية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك أكثر من 130 تجربة حول العالم في مراحل مختلفة من التطوير لقاح ضد "كوفيد 19"، حيث إن تطوير أي لقاح قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرا، وشركة سنوفاك هي واحدة من خمس شركات صينية وصلت إلى اختبارات بشرية، وهي الخطوة الأخيرة قبل الموافقة عليها للتوزيع العام.

خطوات اعتماد العقار

من ناحيته، قال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن كل الأدوية التي يتم تداول الحديث عنها في العالم حاليا، هي قيد التجارب.

وأضاف عز العرب أن أي دواء جديد يتم من خلال أكبر هيئتين في العالم للأدوية وهما إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومنظمة الأدوية الأوروبية، حيث يتم تجربته على الحيوان، ثم خضوعه لثلاثة تجارب على البشر، لتحديد الآثار الجانبية له بنطاق ضيق أولا، ثم توسيعها في المرحلة الثانية وتحديد فاعليته، وبالتجربة الثالثة تتسع لعدد أكبر من المصابين للوقوف على النتائج النهائية له.