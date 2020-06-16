الصحة: وفيات كورونا ستزيد بسبب ارتفاع الإصابات بين كبار السن والمستشفيات الخاصة "الصغيرة"

تحدث الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن مصابي فيروس كورونا وأعداد الوفيات، مؤكدا على أن نسب الوفيات مازالت غير مرتفعة حتى الآن، ولكن كل فرد يتوفى من المصريين الوزارة مسؤولة عنه وهو شيء محبط.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الوفيات ستزيد أكثر، مشيرا إلى أن سبب ارتفاع الوفيات يرجع لزيادة الإصابات بين كبار السن، وكذلك كمية الأمراض المزمنة لدى المصريين، وكذلاك التأخر في الرعاية الصحية، والسبب الأخير هو عدم تلقي الرعاية الصحية في المكان المناسب، ويجب أن تكون بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية المجانية.

وشرح حسني أن هناك مستشفيات صغيرة تخضع لوزارة الصحة المصرية وتعمل ببروتوكلات خاصة غير موجودة في كتب الطب، ونتج عنها تأخر الحالات وزيادة الوفيات، مشددا على أن أي مستشفى سيكون بها إشراف وتفتيش على بروتوكول العلاج، ولم نتوقع حدوث ما يحدث الآن وعلاج المرضى بناء على أهواء شخصية.

وشدد حسني على أن الإشراف على تلك المستشفيات من الآن، والمستشفيات الكبرى الخاصة على مستوى عالي جدا، ولكن هناك مستشفيات خاصة صغيرة بدأت تتخذ علاج كورونا كتجارة ولكن صحة المواطن المصري لن تكون تجارة.