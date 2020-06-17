11 أما يؤجرن أطفالهن لعصابة تسول مقابل 150 جنيها في اليوم

اعترفت 11 أما باستغلال أطفالهن في أعمال التسول بهدف جمع المال، وقالت الأمهات فى محضر الشرطة إنهن كن يقمن بتأجير أطفالهن لرجال وسيدات منذ عدة أشهر مقابل أجر يومي ما بين 100 الى 150 جنيه فى اليوم.

وأضافت المتهمات أنهن قمن بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى التسول باستغلال أطفالهن لجمع المال، وكشفت إحداهن أن الطفل شهريا يتجاوز جمع أكثر من 10 آلاف جنيه شهر.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس الأمهات على ذمة القضية، كما قررت النيابة إيداع الأطفال داخل دار رعاية تابع لوزارة التضامن ومتابعتهن نفسيا وطبيا.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط 11 سيدة، حال استغلالهن لمجموعة من الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وبيع السلع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، حيث بلغ عدد الأطفال الأحداث (14 حدثا – "فى مراحل عمرية مختلفة") أنجال المتهمات.

وأفاد الأطفال الأحداث قيام أمهاتهم بدفعهم لأعمال التسول وبيع السلع التافهة لإستجداء المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم، كما عثر بحوزة المتهمات على (مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة) من متحصلات نشاطهم فى أعمال التسول، وإعترفن بنشاطهن الإجرامى فى إستغلال أنجالهن فى أعمال التسول للاستفادة منهم مادياً، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.