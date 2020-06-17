أستاذ قانون: تقرير مصر لمجلس الأمن بخصوص "سد النهضة" أكد تعنت إثيوبيا

قال الدكتور مساعد عبدالعاطي، أستاذ القانون الدولي، إن عودة مصر مرة أخرى لمجلس الأمن الدولي ستختلف عن المرات السابقة، وذلك لأن القيادة السياسية ستسعى إلى تنبيه مجلس الأمن بتقرير شامل عن مدى التعنت الإثيوبي والمماطلة في إنشاء "سد النهضة".

وأضاف "عبدالعاطي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر قد توجهت بشكوى رسمية لما تقوم به إثيوبيا من أعمال من شأنه الإضرار بالأقليم كافة وأثار جانبية عدة، موضحا أن لجوء مصر تلك المرة إلى مجلس الأمن وإقحام البنك الدولي هو بمثابة "ضربة معلم".

وأكد أن البنك الدولي ذا خبرة طويلة في تمويل وإنشاء السدود، وجاءت شكاوى مصر الأخيرة للجهات الدولية بشأن سد النهضة بها الكثير من المغالطات من قبل الجانب الأثيوبي، مشيرا إلى أنه بات لزاما على مصر إقناع مجلس الأمن بوجود خطورة كبرى تقوم بها إثيوبيا في بنائها لسد النهضة، حيث أن القانون الدولي ينص على ثوابت معينه في أطر المفاوضات والأعراف الدولية لا تلتزم بها إثيوبيا في بنائها للسد، وقد يصدر مجلس الأمن قد يصدر قرارا بوقف الملء مؤقتا.