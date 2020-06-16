محافظ أسوان: رصدنا أكثر من 80 مخالفة بناء تمت إزالتها

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة رصدت أكثر من 80 مخالفة بناء على أراضيها، حيث إن الفترة الماضية والمقبلة ستشهد عدم وجود أية مجالات للانتظار على هؤلاء المخالفين.

وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه قد تم إزالة كافة التعديات التي رصدتها المحافظة فورا، والتي تم بنائها على مساحات كبيرة بسبب وجود تنسيق كامل بين الجهات المختلفة.

وفي سياق آخر، أكد أن هناك تنسيقا كاملا بين الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والشباب المتطوعين الذين يقومون بنقل المواد الطبية والدوية لمصابي فيروس كورونا والذين هم بالعزل المنزلي، حيث بلغ إجمالى عدد الإصابات بالمحافظة 1102، وتعافي 641، وهناك 237 يتم علاجهم بعزل منزلي، مشيرا إلى أن هناك توافرا لكافة الأجهزة والمعدات الطبية بداخل مستشفيات المحافظة.