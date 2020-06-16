عالم صيني يحذر: "كورونا بكين" أكثر عدوى من "فيروس ووهان"

حذر يان تشانزو، البروفيسور في كلية الطب بجامعة ووهان، من أن سلالة الفيروس المستجد التي اكتشفت حديثاً بسوق سينفادي في بكين أكثر عدوى من تلك التي انتشرت من مدينة ووهان.

جاء ذلك في وقت تسارع العاصمة الصينية لاحتواء حالات جديدة من كورونا وتصف الوضع بالخطير جداً وسط تحذيرات متكررة من منظمة الصحة العالمية من احتمال ظهور موجة ثانية.

العالم الصيني: ظهور مصادر تفشي جديد للفيروس وسلالات أخرى يعرقل العمل البحثي على تطوير لقاح

وقال "تشانزو"، في حديث لصحيفة "جلوبال تايمز"، أمس، "خلال عملية التطورش، يمكن أن تزيد قدرة عدوى الفيروس أو تنخفض، لكنني أعتقد أن فيروس كورونا الذي عثر عليه في سوق سينفادي أكثر عدوى من الفيروس الذي كان في سوق هوانان في ووهان"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما وصف رصد الحالات الجديدة في بكين بـ"النتيجة المفاجأة"، خاصة في ظل تعزيز السلطات قدرات الكشف عن الفيروس وتوسيع نطاق الاختبارات وقدوم موسم الصيف.

وأشار "تشانزو"، إلى أن عدداً كبيراً من المصابين بكورونا في ووهان لم تكن لهم صلة بسوق الحيوانات والمأكولات البحرية بالمدينة، خلافاً للمشهد الوبائي الراهن في بكين، حيث ترتبط جميع الإصابات الجديدة في العاصمة بسوق سينفادي لبيع المنتجات الغذائية بالجملة.

وعبر العالم الصيني عن تفاؤله بشأن احتواء التفشي الجديد في بكين، قائلاً إن "البلاد اكتسبت خبرات واسعة في مكافحة العدوى وأنشأت آليات حماية فعالة منه، الأمر الذي مكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوباء ومكافحته بسرعة".

وأكد "تشانزو"، أن ظهور مصادر تفشي جديد للفيروس وسلالات أخرى له يعرقل العمل البحثي على تطوير لقاح للوقاية من المرض.