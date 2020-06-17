اليوم.. إعلان أكبر حركة ترقيات للموظفين

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن من المقرر أن يُصدر الجهاز، اليوم، قرار تسكين وترقية الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقال رئيس الجهاز إن من المقرر أيضاً أن يطلق الجهاز التطبيق الإلكترونى الذى يمكّن الموظف من معرفة مدى أحقيته فى التسكين والترقية قبل نهاية الشهر الجارى.

وكان رئيس الجهاز أصدر، 20 يونيو من العام الماضى، القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ونص على أن يحدد المستوى الوظيفى لكل موظف وأقدميته فيه طبقاً للوضع فى 2011- 2016 استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية فى المستوى الوظيفى بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن إجراء أول وأكبر حركة ترقيات جماعية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأيضاً تسكين وترقية الموظفين المخاطبين منهم بأحكام هذا القانون، بعد فترة تجمد 4 سنوات.