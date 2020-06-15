"التنظيم والإدارة" ينتهي من المرحلة الأولى لتحديث بيانات الموظفين

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، وفقًا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع.

وأوضح "الشيخ"، أن تحديث الملف الوظيفي يساهم أيضًا في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، وترشيد الإنفاق الحكومي، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة "أون لاين" في فاعليات البرنامج التدريبي تحت شعار "الإعداد لشغل الوظائف القيادية.. مدير عام"، والذي ينظمه الجهاز في الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 2 يوليو المقبل عبر الإنترنت، وبحضور 22 مشاركًا من عدة جهات، منها وزارات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل.

وذكر أن الجهاز انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل تحديث بيانات العاملين في دواوين الوزارات، ويقوم حاليًا بالعمل في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، والتي تضم عددًا من الجهات التابعة للوزارات والأجهزة العامة والهيئات والجامعات، ودواوين المحافظات، والوحدات الحكومية.

كما قام الجهاز بتنظيم عدة ورش عمل لتدريب مسؤولي تحديث بيانات الموظفين بوحدات الموارد البشرية بدواوين الوزارات، وتم تسليم ممثل كل وزارة حاسب آلي محمول ،"laptop"، وماسح ضوئي "scanner" و"PN"و"Access point name"، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

وبحسب "الشيخ"، انتهى الجهاز أيضًا من تسليم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في دواوين عموم الوزارات إلى الوزراء، وذلك عقب الانتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا.

وتطرق رئيس الجهاز إلى عرض مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي ينفذه الجهاز بهدف تحويل جميع ملفاته سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية، تمهيدًا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل الجهاز، وكذلك في إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، مدعومًا بدورة عمل مستندية رقمية بدلًا من الورقية، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ أيضًا مبادرة "كل يوم كتاب"، والتي أطلقها الجهاز مطلع شهر أبريل الماضي عبر الرابط http://read.caoa.gov.eg/Default.aspx، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتشجيع موظفي الجهاز الإداري للدولة على الاستفادة من أوقات فراغهم جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدز

وتطرق إلى مبادرة "اخدم بلدك بفكرة" والتي تهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في الشأن العام، ومجابهة التحديات الإدارية التي تواجه الجهاز الإداري للدولة، واستكشاف الطاقات الإبداعية الكامنة من خلال تقديم الأفكار والرؤى التي من شأنها تحقيق خطة الإصلاح الإداري في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، والمتمثلة في خلق جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويقوم بدوره التنموي ويُعلي من رضا المواطن.