السيسي يبحث هاتفيا مع ملك البحرين جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسي ملك البحرين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي في عدة مجالات، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق علي الاستمرار في جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات القائمة في المنطقة على نحو يدعم سيادة الدولة الوطنية ووحدتها وعودة مؤسساتها وحماية مقدرات الشعوب.

كما تم التطرق إلى جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين.

كما تم التباحث حول القضية الليبية في ضوء إطلاق مبادرة إعلان القاهرة بشأن التسوية السياسية الشاملة، حيث أكد العاهل البحريني دعمه للمبادرة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتقوض التدخلات الأجنبية في ليبيا الشقيقة.