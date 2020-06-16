الجامعة العربية للنواب: تصريحاتنا بشأن التدخل التركي في ليبيا مجتزئة

كشف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن تلقي المجلس خطابا من السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية، أكد خلاله أنّ تصريحاته بشأن وجود المليشيات التركية في ليبيا كانت مجتزئة، وجرى الترويج لها من أطراف لهم مصلحة في الإضرار بالوضع الليبي.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، إنّ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أوضح في خطابه أنّ الجامعة لها موقف واضح تجاه التدخل التركي بالدول العربية ورفض استقدام جماعات إرهابية، ومقاتلين أجانب إلى دولة ليبيا الشقيقه.

وقال عبدالعال، موجّها حديثه لجامعة الدول العربية: "أتمنى أن تتخذ الجامعة موقفا واضحا ومحددا في النظر للحكومة التي يعتبرها البعض شرعية، فهذه الحكومة فقدت شرعيتها ولم تلتزم باتفاق الصخيرات، واستقال منها من استقال، لذلك يجب على الجامعة العربية اتخاذ موقف حاسم".

وأتمّ رئيس البرلمان: "القاهرة منفتحة على كل الأطراف، وكل الأطراف على علاقة مع الشعب المصري، وبالتالي فالمصلحة الأولى لمصر حل الأزمة الليبية لتعود موحدة ومستقلة، إذ تمثل العمق القومي المصري، وبالتالي فالجامعة العربية فيما جاء برد الأمين العام المساعد ترفض التدخل التركي العسكري، وليس لدينا مشكلة مع أحدن لكن نحمي حدودنا الغربية، فاستقرار مصر استقرار للمنطقة".