محافظ الفيوم يتدخل وينقذ حياة طفل.. ويشدد: العيان قبل المخاطبات

تدخل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لمساعدة سيدة يعاني من ابنها مرض الهيموفيليا وينزف منذ 3 سنوات ويحتاج لحوالي 3 أو 4 حقن، وحاولت إنقاذه في أكثر من مستشفى ولم يساعدها أحد بالمستشفيات خصوصا بعد تحويل التأمين الصحي للحجر الصحي الذي كان يصرف لابنها الحقن.

جاء ذلك في التقرير الذي استعرضه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد".

والتقت السيدة محافظ الفيوم أمام المستشفى وأوصلت له شكواها، والذي تدخل على الفور وأعطى توجيهات بإعطاء الطفل الحقن اللازمة خصوصا بعد تأكده من توافر الحقن، وردت الدكتورة المختصة عليه أنها تحتاج لمخاطبات أولا ليرد المحافظ: "مفيش مخاطبات ياخد العلاج والمخاطبات تخلص.. كلامي واضح.. العيان قبل المخاطبة".