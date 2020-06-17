الجامعة العربية: ما يحدث بليبيا مسؤوليته تقع على الفرقاء الليبيين

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن المجتمع الدولي اعترف بالمؤسسات الليبية الحالية بسبب اتفاق الصخيرات ولا بد من جهة للحديث معها.

وأضاف زكي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إيران وتركيا يقتبسون ذات السلوك من حيث اقتحام المناطق الضعيفة في المنطقة العربية أو التي تشهد نزاعات ويحولها إلى جحيم وبدلا من أن يوقف النزاع يدفعه للاستمرار، موضحا أن ما يحدث في ليبيا مسئوليته الأولى تقع على الفرقاء الليبين، خاصة أولئك الذين استجدوا دعما خارجيا.

وتابع زكي أن التفاوض مع الإثيوبيين ليس أمرًا سهلًا خصوصا وأن الإثيوبيين لديهم مفاوضون متعنتون لا يعطون بسهولة، بالإضافة لكون المواقف الإثيوبية لم تكن واضحة إلا في العداء الذي ظهر ثم ما لبث أن اختفى ثم عاد يظهر مجددا.

ولفت زكي إلى أن الإثيوبيين يروون أن الخير الذي تعيشه مصر سببه النيل القادم من أراضيهم، ولكن النهر يعد مجرى دوليا طالما أنه تخطى الحدود، والموقف المصري راسخ ومتكامل وصلب وقوي ومتأصل قانونا بشكل مضبوط، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اعتلاها ضعف في فترة ما فرأى الإثيوبيون أن تلك الفترة لن تتعوض للشروع في السد، بخاصة أن مصر لو عادت لطبيعتها لن يستطيعوا تحقيق ما يسعون لتحقيقه.