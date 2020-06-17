عمدة قرية نجريح: والد محمد صلاح اشترى 15 أسطوانة أكسجين للأهالي

قال ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج بمحافظة الغربية، وهي قرية اللاعب المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في القرية، الأمر الذي جعل والد محمد صلاح يبحث عن شراء أجهزة تنفس صناعي لتوفيرها لأبناء القرية.

وأضاف "شتيه"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه عندما لم يتمكن "الحاج صلاح" من شراء أجهزة تنفس صناعي، قام بشراء 15 أسطوانة أكسجين ووفرها للأهالي داخل منازلهم، "ياريت نقدر نوصل لحد من المسئولين عشان نقدر نوفر مكان في القرية لعزل المصابين".

وأوضح أنه تحدث مع والد محمد صلاح من أجل توفير مكان عزل لأهالي القرية المصابين، ولكن الجميع أكد أنه من الصعب توفير مكان للعزل بعد مشاورات مع بعض المسئولين والأطباء، نافيًا ما تردد عن مصافحة شخص مصاب بكورونا، لعدد كبير من أبناء القرية.

وتابع: "أحد الشباب بعدما تعرض للتنمر على ابيه المصاب كتب عبر الفيسبوك طيب أنا مصاب بكورونا وسلمت عليكم ..وهذا غير صحيح وأنا أعلم أن نتيجة الأبن سلبية وهو قال ذلك فى لحظة انفعال".